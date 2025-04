Homem é detido com simulacro de arma e droga no Nova Brasília

Durante a madrugada desse sábado (27), uma ação da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro resultou na detenção de dois homens por porte de arma de fogo de brinquedo e posse de entorpecente, no Nova Brasília.

O flagrante aconteceu por volta das 4h40, após operadores do videomonitoramento identificarem um grupo de homens e mulheres fazendo algazarra, consumindo drogas e bebidas alcoólicas em frente ao ginásio de Esportes Nello Volla Borelli.

Nas imagens, um dos indivíduos foi visto retirando uma pistola preta da cintura e entregando o objeto a outro. Este último ocultou a arma no baú de uma motoneta, estacionada em frente à igreja, mas pouco depois retornou para buscá-la e recolocá-la na cintura.

Nesse sentido, o operador do videomonitoramento acionou o Ciodes, que repassou a ocorrência para as equipes em serviço. A viatura deslocou-se até o local e abordou todos os suspeitos. Durante a abordagem, o jovem foi flagrado dispensando a arma de brinquedo.

Questionado, o suspeito afirmou que sempre desejou possuir uma arma e que havia adquirido o simulacro por R$ 80. Além disso, no baú da motoneta de foi encontrada uma bucha de substância análoga à maconha.

Assim, ambos foram conduzidos à 7ª Delegacia Regional, sem lesões corporais. A motoneta foi apreendida e removida ao pátio credenciado do Detran, por estar com documentação atrasada, restrição, lacre da placa violado e droga no compartimento.

A operação contou, ainda, com o apoio das viaturas da Polícia Militar que auxiliaram na abordagem e na verificação de outros elementos suspeitos no local.