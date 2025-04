Homem é preso por armazenar imagens de abuso sexual infanto-juvenil

A Polícia Federal de Rio Novo do Sul cumpriu, na manhã desta quinta-feira (3), um mandado de busca e apreensão com o objetivo de combater a prática do crime de armazenamento de arquivos contendo cenas de violência sexual infantil na internet.

Os policiais federais cumpriram a ordem judicial de busca na residência do investigado. Durante as buscas, apreenderam o celular e um notebook do suspeito, que será submetido à perícia técnica criminal.

O investigado foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim para prestar declarações e poderá responder pelo crime de armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, com penas que podem chegar a quatro anos de prisão.

