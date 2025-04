Suspeito é condenado por homicídio e tentativa de homicídio em Castelo

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Castelo, obteve a condenação de Guilherme da Silva Cruz, conhecido como “Paulista”, a 22 anos e 10 meses de prisão, pelos crimes de homicídio qualificado contra Ulimar Aiolfe Lima, tentativa de homicídio qualificado contra Artur do Couto, além de ameaça em face das duas vítimas, em Castelo, em 2023.

O Tribunal do Júri foi realizado na última terça-feira (1), no Fórum da Comarca de Castelo, com atuação firme do MPES, que resultou na condenação réu. O Promotor de Justiça Luis Felipe Simão sustentou os argumentos apresentados pelo Ministério Público, com base nas provas contidas nos autos, levando à condenação do réu.

O crime aconteceu no dia 17 de agosto de 2023, no bairro Niterói, em Castelo. Na ocasião, o réu, acompanhado de quatro pessoas, agrediu fisicamente Artur do Couto, por desconfiar que ele havia subtraído uma porção de maconha que estava escondida embaixo de uma pedra.

Ao observar a agressão, Ulimar Aiolfe Lima, que era amigo de Artur, lançou um pedaço de madeira em direção aos agressores, para dispersá-los. Com a ação, os criminosos deixaram o local, mas ameaçaram Artur de morte.

Minutos depois, Guilherme retornou ao local com uma arma de fogo em mãos. Ao avistar Ulimar, o réu efetuou vários disparos à “queima roupa”. Dois tiros atingiram a vítima, resultando em sua morte.

Além de Guilherme, quatro pessoas tiveram participaram dos crimes, entre elas, dois adolescentes. Já Vitor Hugo Batista Santos, que deu cobertura para o crime, encontra-se foragido, enquanto Wesley Rodrigues, que participou das agressões, aguarda julgamento de recurso contra a decisão de pronúncia.

