Homem suspeito de planejar feminicídio é preso pela PRF em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na última terça-feira em Itapemirim, um homem de 28 anos, foragido da Justiça e suspeito de planejar o assassinato da ex-companheira em Cachoeiro de Itapemirim.

Após receberem uma solicitação de apoio da Polícia Civil sobre um homem que seguia para Cachoeiro de Itapemirim com a intenção de cometer feminicídio, equipes da PRF reforçaram a fiscalização na região, mesmo sem confirmação sobre o veículo utilizado pelo suspeito.

Durante a abordagem a um caminhão Mercedes-Benz Accelo 815 CE, os policiais consultaram a documentação dos passageiros e identificaram que um deles — o mesmo suspeito indicado pela Polícia Civil — possuía um mandado de prisão em aberto por ameaça e descumprimento de medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha.

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

