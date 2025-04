Hospital Evangélico amplia acesso a cirurgias robóticas para pacientes do SUS

Em um marco para a saúde pública do Espírito Santo, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) anunciou, na noite da última quinta-feira (27), a disponibilização de mais 150 cirurgias robóticas oncológicas voltadas exclusivamente para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O lançamento aconteceu durante uma solenidade que reuniu autoridades políticas, empresários, profissionais da saúde e colaboradores da instituição.

Tecnologia de ponta

A nova etapa de procedimentos será viabilizada por meio de uma emenda parlamentar, permitindo que o hospital amplie significativamente o acesso à tecnologia de ponta oferecida pelo Robô Versius. Desde a implementação da cirurgia robótica no HECI, já foram realizadas 50 intervenções em pacientes da rede pública.

O Robô Versius é um sistema cirúrgico da empresa inglesa CMR Surgical, que já opera em mais de 20 países. Compacto, portátil e altamente tecnológico, o equipamento simula com precisão os movimentos do pulso humano, possibilitando cirurgias minimamente invasivas com maior precisão, menor sangramento, recuperação mais rápida e alta precoce.

As primeiras cirurgias robóticas no HECI ocorreram nos dias 10 e 11 de fevereiro deste ano. Desde então, os procedimentos vêm sendo aplicados em áreas como cirurgia do aparelho digestivo, bariátrica, coloproctológica, ginecológica, urológica e tratamento de endometriose.

Pioneirismo

Segundo o superintendente da unidade, Wagner Medeiros Junior, a chegada do robô reforça o papel pioneiro do HECI na adoção de inovações médicas no interior do Estado. “O Hospital Evangélico tem um histórico de protagonismo tecnológico e, agora, se consolida como o primeiro fora da capital capixaba a oferecer cirurgias robóticas à população”, destacou.

O coordenador da cirurgia robótica no hospital, Dr. Tiago Cypriano Dutra, também ressaltou os benefícios do novo sistema. “Os procedimentos realizados com o Versius têm feito uma enorme diferença na recuperação dos pacientes. Há menos dor no pós-operatório, menor risco de complicações e a alta hospitalar ocorre de forma mais rápida”, explicou. Ainda assim, reforçou que, apesar do avanço tecnológico, o cuidado continua sendo humanizado, com o envolvimento direto da equipe médica e de enfermagem.

Com a expansão do programa, o HECI se fortalece como referência em inovação na saúde pública e reafirma seu compromisso com a excelência no atendimento aos capixabas.

Imagens: Hospital Evangélico