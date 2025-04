Ibatiba: Estado e município unem forças contra violência nas escolas

A Prefeitura de Ibatiba, em parceria com o Governo do Estado, deu um importante passo na busca por soluções que visem a redução da violência nas escolas e a promoção de um ambiente inclusivo para todos os estudantes. A reunião, realizada na Secretaria de Educação, contou com a presença do Subsecretário de Política de Inclusão da Pessoa com Deficiência da Casa Civil, João Bosco Dias (Bosquinho), e Wendell Peixoto Rodrigues, referência regional da rede de cuidados à pessoa com deficiência da Secretaria Estadual de Saúde.

O encontro foi marcado pela participação do Prefeito Dr. Luis Pancoti, da Secretária de Educação Simone Correa, do Secretário de Saúde Rafael Partelli, e do Secretário de Assistência Social Ezequias Sangi. Também estiveram presentes representantes da Escola David Gomes, incluindo o Diretor Jonatas Filho, a Assistente Social da Educação Franciane Andrade, a Pedagoga Solange Galdino e a Supervisora Administrativa e Pedagógica da SEDUC, Patrícia Moreno.

Parceria para um Ambiente Escolar Seguro e Inclusivo

O principal objetivo da reunião foi discutir medidas para prevenir a violência nas escolas e reforçar o apoio às famílias afetadas pelo recente incidente na Escola David Gomes. Durante o encontro, o Governo do Estado se comprometeu a apoiar a Prefeitura na implementação de programas voltados para a inclusão de crianças com necessidades especiais e na integração das secretarias de Saúde e Educação, visando uma abordagem mais abrangente para o bem-estar dos estudantes.

Visita do Prefeito à Família Envolvida no Incidente

Após a reunião, o Prefeito Dr. Luis Pancoti, acompanhado da Secretária de Educação, Simone Correa, visitou um dos alunos envolvidos no incidente, com o objetivo de dialogar com a família e compreender como estão lidando com a situação. “Nosso compromisso é com o bem-estar das nossas crianças. Buscaremos todas as medidas necessárias para erradicar qualquer ato de violência nas escolas e garantir um ambiente seguro e acolhedor para todos”, afirmou o Prefeito.