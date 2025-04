Incêndio atinge mercado em Marataízes

Na noite deste domingo (27), por volta das 19h30, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em um estabelecimento comercial no bairro Cidade Nova, em Marataízes. A ocorrência teve início na câmara frigorífica de um hortifruti da região.

A equipe de bombeiros chegou rapidamente ao local e conseguiu controlar o princípio de incêndio, evitando maiores danos ao estabelecimento. Felizmente, o fogo foi extinto antes que se espalhasse.

Até o momento, não há informações sobre a solicitação de perícia no local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.