INMET emite novo alerta de chuva intensa e ventos fortes para o ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, na manhã deste domingo (6), um aviso de atenção para a possibilidade de chuva moderada e ventos intensos em diversas regiões do país. O alerta teve início às 9h35 e permanece válido ao longo do dia.

De acordo com o órgão, estão previstas precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros no total do dia. Os ventos podem variar entre 40 e 60 km/h.

Atenção redobrada

Apesar de o risco ser considerado baixo, há possibilidade de ocorrências como cortes pontuais de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A população é orientada a redobrar a atenção durante rajadas de vento. A recomendação é evitar se abrigar sob árvores, que podem cair ou atrair raios, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é aconselhável não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica durante as tempestades.

Em caso de emergência, os cidadãos devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.