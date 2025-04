Inscrições abertas para Encceja 2025 no Espírito Santo

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025 seguem abertas até as 23h59 do dia 02 de maio. A oportunidade é voltada para jovens e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental ou Médio na idade apropriada e desejam obter a certificação por meio de uma avaliação gratuita e voluntária, aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O candidato interessado deve realizar o cadastro, exclusivamente, pela internet, na Página do Participante do Encceja (Clique AQUI e acesse – enccejanacional.inep.gov.br/encceja), utilizando o login gov.br. Durante o processo, os participantes também podem solicitar atendimento especializado ou indicar o uso do nome social. A prova será aplicada no dia 03 de agosto, um domingo.

A gerente de Educação de Jovens e Adultos (EJA), Mariana Berger, explicou que para participar do exame é necessário ter, no mínimo, 15 anos completos na data da prova, no caso do Ensino Fundamental, e 18 anos para a certificação do Ensino Médio. A emancipação civil não interfere nos critérios de idade mínima.

“Mais do que uma avaliação, o Encceja é uma porta aberta para novas possibilidades. Além de promover a retomada dos estudos, também contribui com o planejamento de políticas públicas voltadas à Educação de Jovens e Adultos (EJA), reafirmando o papel da educação como caminho para a cidadania e o desenvolvimento pessoal e profissional”, destacou Mariana Berger.