Inscrições abertas para estágio de pós-graduação em Administração

Estão abertas as inscrições para seleção de estagiários de pós-graduação em Administração do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), conforme os Editais SPGA nº 27, de 10 de abril de 2025 e nº 28, de 11 de abril de 2025. Serão selecionados dois candidatos para Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente (CAOA) e um para a Coordenação de Recursos Humanos (CREH).

Podem concorrer às duas vagas destinadas ao CAOA, os graduados em Administração que estejam cursando pós-graduação nas áreas de Gestão de Projetos, Gestão Estratégica, Gestão de Negócios ou Gestão de Marketing. A seleção será feita por meio da análise do coeficiente acadêmico e títulos.

As inscrições deverão ser feitas até o dia 21 de abril através do link https://forms.gle/89r5saqDqg6QEHCk6.

A vaga da CREH será destinada aos graduados em Administração que estejam cursando pós-graduação na área de Gestão de Pessoas. A seleção será feita por prova discursiva no dia 29 de abril de 2025, das 14h às 16h, na Sala de Capacitação do CEAF, 4º andar do prédio anexo da Procuradoria-Geral de Justiça, em Vitória.

As inscrições deverão ser feitas até o dia 23 de abril pelo link https://forms.gle/eAEMez8GDvzAggMS9.

Os candidatos deverão comprovar a conclusão do curso superior em Administração no momento da inscrição. A comprovação de matrícula na pós-graduação será exigida no ato da contratação.

A carga horária do estágio de pós-graduação é de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, e o valor da bolsa de complementação educacional é de R$ 1.800, além de R$ 250 para auxílio-transporte.