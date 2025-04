Inscrições para curso Pré-Enem terminam nesta quinta-feira (03)

Termina nesta quinta-feira (03), o período de inscrição para o curso preparatório Pré-Enem 2025. A oportunidade é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), que busca ampliar as oportunidades dos alunos da Rede Pública de Ensino de acesso ao Ensino Superior. Estudantes interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo portal Seleção Aluno (clique aqui para acessar).

O programa, que neste ano disponibilizará 2.240 vagas para estudantes da Rede Pública Estadual, visa preparar os alunos para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por meio de aulas desenvolvidas de acordo com a atual matriz de referência do exame.

O curso consiste em aulas on-line síncronas, via plataforma digital Microsoft Teams, e em aulões presenciais das áreas de conhecimento, realizados nas escolas polo. Além disso, os participantes terão orientação de estudos, acesso a plataformas para produção e correção de redações e atividades, bem como videoaulas complementares pelo YouTube.

