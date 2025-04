INSS divulga calendário do 13º para aposentados e pensionistas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou as datas de pagamento do 13º salário para aposentados, pensionistas e demais beneficiários. O benefício será depositado em duas parcelas, conforme decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira (3).

A primeira parcela será creditada entre os dias 24 de abril e 8 de maio, enquanto a segunda será paga entre 26 de maio e 6 de junho. O pagamento seguirá o calendário oficial do INSS, baseado no número final do cartão do beneficiário, sem considerar o dígito verificador.

Prioridade no pagamento

Segurados que recebem até um salário mínimo terão prioridade no depósito. Em seguida, será a vez daqueles que ganham acima do mínimo, até o teto previdenciário.

Antecipação do 13º salário

Por lei, o 13º do INSS pode ser pago até o fim de novembro, com a segunda parcela quitada até 20 de dezembro. Tradicionalmente, o benefício é liberado no segundo semestre, mas, nos últimos anos, os governos optaram por antecipá-lo para estimular a economia.

Essa estratégia, adotada tanto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro quanto pelo presidente Lula, busca fortalecer o comércio e os serviços, sem impactar negativamente o orçamento público, já que os valores já estão previstos no planejamento financeiro do governo.

Nos anos de 2022 e 2023, o pagamento ocorreu entre maio e junho. Em 2024, a antecipação foi ainda maior, com depósitos iniciando já em abril.

Quem tem direito?

O 13º salário do INSS é destinado a segurados que recebem benefícios previdenciários, incluindo aposentadorias por idade, tempo de contribuição ou invalidez, pensões por morte e auxílios como doença, acidente e reclusão.

A antecipação do benefício representa uma injeção significativa de recursos na economia, beneficiando todos os estados brasileiros e movimentando o comércio local.

