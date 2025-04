Instabilidades avançam e provocam mudanças no tempo no estado; confira

Nesta sexta-feira (25), o tempo se mantém aberto em todo o ES até o final da manhã, garantindo um início de dia com sol e temperaturas agradáveis. No entanto, a situação começa a mudar a partir da tarde, quando áreas de instabilidade se formam, provocando pancadas de chuva nas regiões Sul, Serrana e na porção sul da Região Noroeste.

Já durante a noite, a previsão indica a chegada da chuva também à Grande Vitória, aumentando a umidade e trazendo alívio para o calor acumulado ao longo do dia. Nas demais áreas do estado, haverá aumento da nebulosidade, mas sem previsão de precipitação.

O vento sopra com moderadamente em todo o litoral capixaba, com destaque para possíveis rajadas mais fortes entre o litoral sul e a região metropolitana. A recomendação é de atenção, especialmente para quem estiver em áreas litorâneas ou envolvido em atividades ao ar livre.

Confira a previsão:

Na Grande Vitória, variação de nuvens, com previsão de chuva à noite. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e calor até o fim da manhã. Previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Vento moderado no litoral, com possibilidade de rajadas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens e calor até o fim da manhã. Previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, predomínio de sol e calor, com aumento de nuvens à noite. Não chove.

Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens, com previsão de pancadas de chuva à tarde apenas no trecho sul. Aumento de nuvens à noite nas demais áreas, sem chance de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, predomínio de sol e calor, com aumento de nuvens à noite. Não chove. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.