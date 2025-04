Instituto disponibiliza mais de 130 vagas de estágio para o ES

A contribuição para uma sociedade mais respeitosa e justa começa na educação. Com esse compromisso, a Findes, por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES), está disponibilizando mais de 130 vagas de estágio superior e técnico em todo o Espírito Santo, com a maioria delas sendo destinadas à educação inclusiva. Os interessados em concorrer às diversas chances com bolsas de até R$ 1.140,00, já podem se inscrever a partir desta sexta-feira (11).

Os processos seletivos se dividem entre os cursos de administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, comunicação social, design gráfico, educação física, engenharias (minas, produção), fonoaudiologia, jornalismo, licenciaturas (artes, biologia, geografia, história e língua portuguesa), marketing, pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda, e técnico (automação, eletrotécnica, informática, mecânica e segurança do trabalho).

As remunerações variam em torno de R$ 900,00 a R$ 1.140,00, para a graduação superior e, para a técnica, os valores ficam entre R$ 850,00 e R$ 1.118,00. Algumas empresas apresentam, ainda, auxílio-alimentação, vale-transporte, entre outros benefícios para os estagiários.

Vagas para atuar com educação inclusiva

Para aqueles que desejam colaborar com o aprendizado de crianças especiais dentro de uma educação mais inclusiva, a rede de ensino Sesi conta com mais de 100 vagas nas unidades de Cariacica, Colatina, Linhares, Serra, Vila Velha e Vitória. E star cursando licenciatura em artes, biologia, geografia, história, língua portuguesa ou psicologia estão entre os requisitos para as vagas com bolsas de até R$ 1.140,00, de acordo com a carga horária.

Os interessados devem encaminhar seus currículos pelo link: https://findes.gupy.io/jobs/8952616 e pelo e-mail: [email protected].