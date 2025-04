Intenção de consumo capixaba cresce e atinge maior nível em 11 anos

As famílias capixabas estão mais confiantes no ambiente econômico do Espírito Santo e, com isso, sua intenção de consumo cresceu em março, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O aumento foi de 1,1%, o suficiente para o indicador atingir o maior nível para março desde 2014, há 11 anos.

O Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) do Espírito Santo ficou em 110 pontos (acima de 100 é considerado satisfatório) e se manteve superior à média do Sudeste (103,9) e do Brasil (102,7), o que mostra essa confiança dos capixabas. Isso tende a resultar em uma maior disposição para o consumo e, consequentemente, um elevado volume de vendas no comércio.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com base nos dados do ICF, disponibilizados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Na comparação de março com fevereiro, houve leve queda de 2,3% no ICF. Mas, para a coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, o indicador ainda é positivo por superar as médias nacional e do Sudeste e por chegar a um patamar que não era observador para o mês desde 2014.

“Após as compras de final de ano, além dos demais gastos do início de 2025 e do Carnaval, o varejo entra numa fase mais contida de vendas, tradicionalmente esperada, o que deve durar até as próximas datas comemorativas, quando as vendas são novamente aquecidas pela Páscoa e Dia das Mães. Por isso, é comum que as pessoas busquem reduzir os custos no início do ano para compensar as despesas anteriores”, explicou Ana Carolina Júlio.

Segundo a coordenadora, embora a queda mensal no consumo possa ser um reflexo de ajustes temporários ou fatores sazonais, o fato de ser a maior intenção de consumo dos últimos 11 anos sugere consumidores otimistas e dispostos a gastar mais quando melhores oportunidades surgirem e retomarem o fôlego para novas compras.

“Mesmo porque as condições, especialmente do mercado de trabalho, tendem a garantir essa retomada, já que o Espírito Santo apresentou a menor taxa de desemprego da série histórica no Estado (3,9%), segundo Relatório Connect sobre a Pnad. Vale lembrar que as condições do mercado de trabalho são essenciais para a segurança do consumo”, ressaltou.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.