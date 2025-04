Jogo Aberto recebe prefeito de Anchieta, Léo Português AO VIVO

O programa Jogo Aberto recebe, nesta quarta-feira (2), às 14h, o prefeito de Anchieta, Léo Português (PSB). O político participará de um bate-papo ao vivo, onde prestará contas dos seus primeiros meses de mandato.

Além disso, o chefe do Poder Executivo municipal também estará à disposição para responder perguntas dos internautas, que podem ser enviadas pelos comentários no canal do AQUINOTICIAS.COM no Youtube ou pelo Instagram.

https://www.youtube.com/@PORTALAQUINOTICIAS