Leonardo Nunes assume Comunicação da Assembleia Legislativa do ES

O jornalista capixaba Leonardo Nunes foi nomeado, nesta segunda-feira (7), como novo secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Aos 42 anos, Nunes retorna ao Espírito Santo após cinco anos à frente da Comunicação do Governo do Pará, durante a gestão do governador Helder Barbalho (MDB). No período, teve papel de destaque na interlocução com a imprensa nacional, especialmente durante a pandemia de Covid-19, além de coordenar ações de comunicação em agendas internacionais, na divulgação de projetos estratégicos do estado e na preparação da 30ª Conferência das Partes sobre Mudança do Clima (COP30), que será sediada em Belém, em novembro deste ano.

Experiência na comunicação

Com MBA em Marketing, Leonardo Nunes possui ampla experiência na comunicação pública e privada. Já atuou em campanhas eleitorais para diferentes cargos, incluindo prefeito, governador e presidente da República.

No setor público, tem passagens pelo Detran-ES, Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo, prefeituras de Vitória e Vila Velha, Senado Federal e gabinetes dos governos do Espírito Santo e do Pará.

Na iniciativa privada, trabalhou na FSB Comunicação (RJ), considerada a maior agência do país, na Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e na Pró-Saúde (SP), onde coordenou a comunicação da Região Norte.