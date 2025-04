Lideranças do ES articulam verbas em Brasília para a ampliação do Hifa

Nesta última semana, o superintendente do Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa) Jailton Pedroso, em uma comitiva com vereadores de Cachoeiro de Itapemirim e Guarapari, estiveram na capital federal para articular a captação de recursos para a saúde pública do Espírito Santo junto aos parlamentares, com foco especial no fortalecimento do Hifa, que presta atendimento aos dois municípios.

A comitiva foi formada pelas vereadoras de Guarapari Sabrina Astori (Presidente da Câmara) e Rosana Pinheiro (Secretária da Mesa), além de Delandi Macedo, vereador por Cachoeiro de Itapemirim. O grupo participou de encontros estratégicos com parlamentares, entre eles o senador Magno Malta,os deputados federais Evair de Melo, Elder Salomão, Paulo Foletto e Da Vitória.

No primeiro dia, o grupo apresentou demandas voltadas à ampliação e custeio das unidades do Hifa, além de projetos voltados à saúde regional.

O superintendente Jailton ressaltou a importância do apoio para a expansão dos hospitais e destacou a parceria dos deputados federais, que vêm contribuindo significativamente para o crescimento da instituição.

“É com muita satisfação que estivemos em Brasília desenvolvendo trabalho de captação de recursos junto aos parlamentares, voltados para a estrutura do Hifa e também para o município de Cachoeiro de Itapemirim e principalmente para Guarapari, buscando recursos para o fortalecimento da atenção materna e a melhoria e ampliação da atenção materno infantil”.

A articulação em Brasília é um passo importante para o desenvolvimento do serviço de saúde capixaba, visando a melhoria da infraestrutura hospitalar e da qualidade no atendimento prestado à população. Entre as principais pautas levadas, está a ampliação do setor materno-infantil no hospital de Cachoeiro de Itapemirim e a expansão do atendimento à mulher na unidade de Guarapari, no Hospital Dr. Luiz Buaiz.

Representando Cachoeiro de Itapemirim, o vereador Delandi Macedo salientou a importância do encontro. “É assim que a gente trabalha, buscando solução para nossa gente do sul do Espírito Santo e também Guarapari”.