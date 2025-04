Luciano Pingo passa por cateterismo e segue em recuperação estável

O ex-prefeito por dois mandatos de Ibatiba e ex-presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), Luciano Miranda Salgado, popularmente conhecido como Luciano Pingo (MDB), foi hospitalizado e passou por um procedimento de cateterismo. A informação foi divulgada por meio de um boletim de saúde nesta quarta-feira (23).

Segundo a nota, Luciano vinha realizando diversos exames médicos nos últimos dois meses, com foco na saúde cardíaca. “Infelizmente, os resultados não foram os esperados”, afirmou. Apesar disso, ele tranquilizou apoiadores e amigos: “Deus está me oportunizando com uma belíssima equipe no Hospital Santa Rita, e uma virada de chave na minha saúde pessoal será necessária.”

De olho em 2026

No último dia 15 de abril, Luciano Pingo foi nomeado subdiretor de Participação Cidadã (SDPC) da Secretaria da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), conforme o processo nº 5870/2025.

Pré-candidato a deputado estadual, Pingo continua se articulando politicamente e visitando municípios capixabas em busca de alianças para fortalecer seu nome nas eleições de 2026.