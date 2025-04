Mais de 5,2 milhões devem regularizar título até 19 de maio; entenda

O prazo para regularização do título eleitoral termina em 19 de maio, e mais de 5,2 milhões de eleitores em situação irregular precisam acertar suas pendências com a Justiça Eleitoral. Quem não fizer a regularização dentro do prazo pode ter o documento cancelado.

A irregularidade atinge aqueles que não compareceram às urnas nas três últimas eleições consecutivas, sem justificar a ausência ou pagar a multa. Vale lembrar que cada turno é considerado um pleito, incluindo eleições suplementares.

Quem são os eleitores com maior índice de irregularidade?

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 58% dos eleitores com pendências são homens. Quanto ao nível de escolaridade, 30,33% não concluíram o ensino fundamental. Já na faixa etária, a maior incidência de títulos irregulares está entre jovens de 25 a 29 anos.

Outros grupos também aparecem nas estatísticas: mais de 3 mil eleitores que utilizam nome social precisam regularizar a situação, assim como 39 mil pessoas com deficiência.

Como consultar e regularizar o título eleitoral?

Os eleitores podem verificar a situação do título pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral:

Autoatendimento Eleitoral (disponível nos portais do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais – TREs);

(disponível nos portais do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais – TREs); Aplicativo e-Título ;

; Presencialmente, em um cartório eleitoral.

Passo a passo para regularizar o título:

Pelo Autoatendimento Eleitoral

A consulta é gratuita e pode ser feita online. Basta acessar a plataforma, selecionar “Título Eleitoral” e depois “Consultar situação eleitoral”. Para regularizar, será necessário fornecer informações como CPF, nome completo, data de nascimento e nome da mãe.

Pelo e-Título

No aplicativo, acesse “Mais opções” e selecione “Consultar situação eleitoral”. Caso haja débito por ausência nas eleições, basta clicar em “Pagar multa eleitoral” e seguir as instruções para regularização.

Presencialmente no cartório eleitoral

Quem preferir atendimento presencial deve comparecer ao cartório eleitoral levando documento oficial com foto, título eleitoral (se tiver), comprovantes de votação e eventuais justificativas.

Com a proximidade do prazo final, a recomendação é não deixar para a última hora e garantir a regularização do título para evitar problemas futuros.

Leia Também: Nova diretoria da Amunes é eleita durante Assembleia Geral