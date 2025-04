Mais uma! PM realiza operação no bairro Zumbi em Cachoeiro

A Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar realizou uma operação no bairro Zumbi, que resultou na prisão de um suspeito apontado como coordenador do tráfico de drogas na região.

A ação ocorreu na Rua Lorival da Silva, onde os militares cercaram um imóvel e, após diligências, localizaram uma pistola Taurus calibre 9mm com dois carregadores, 31 munições do mesmo calibre, 545 gramas de cocaína, 20 pinos da substância, além de uma balança de precisão e uma sacola contendo pinos vazios.

Além do material ilicito, os policiais apreenderam um iPhone e a quantia de R$ 5.781,00 em espécie, possivelmente proveniente da atividade criminosa.

O suspeito foi detido e encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.

