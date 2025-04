Malafaia critica STF ao defender anistia para atos de 8 de janeiro

O pastor Silas Malafaia utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (2) para criticar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o procurador-geral da República, Paulo Gonet. O líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo (ADVEC), que coordena a manifestação prevista para o próximo domingo (6) na Avenida Paulista, em São Paulo, em defesa da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, expressou indignação com o ministro Alexandre de Moraes.

Anistia

A reação de Malafaia ocorreu após Moraes solicitar um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre uma notícia-crime apresentada pela vereadora Liana Cristina (PT). O pedido foi motivado pela convocação de uma manifestação na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em março, também em apoio à anistia.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Malafaia criticou a decisão do ministro e fez um alerta ao procurador-geral da República. “Alexandre de Moraes, você não tem vergonha? Era para rasgar isso [notícia-crime] e jogar no lixo”, disse. Em referência a Gonet, afirmou: “Você vai jogar no lixo a tua reputação, biografia e história? Isso é uma afronta à inteligência de qualquer um”.

Reação popular

O pastor também afirmou que o Judiciário estaria provocando uma reação popular. “Vocês estão buscando uma revolta do povo brasileiro, diante de tantas injustiças cometidas”, declarou. “O povo é o supremo poder, e os senhores estão com medo do povo. Estão fazendo esse jogo para ver se impõem medo à população.”

A manifestação do próximo domingo pretende reunir apoiadores da anistia aos investigados e condenados pelos atos de 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas em Brasília.

Leia Também: João Campos participa de congresso do PSB no Espírito Santo