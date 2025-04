Marataízes: corregedoria da GCM faz curso de capacitação

Integrantes da Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Marataízes participaram de uma capacitação institucional promovida pela Controladoria-Geral da União (CGU).

O curso de Processo Administrativo Disciplinar é voltado ao aprimoramento das atividades correcionais desempenhadas pelo setor.

A capacitação foi realizada pela CGU), no último dia 27 de março, por meio de sua Corregedoria-Geral e teve como objetivo fortalecer a atuação do órgão de controle interno na esfera da GCM, por meio da disseminação de boas práticas e do alinhamento institucional às diretrizes federais. O curso foi ministrado pela servidora federal Amanda Dutra, nas dependências da CGU, em Vitória.