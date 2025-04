Marataízes realiza Audiência Pública para revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de Marataízes convida a população, associações, entidades da sociedade civil e representantes de órgãos públicos para participarem da Audiência Pública Extraordinária que discutirá a revisão do Plano Diretor Municipal. O encontro tem como objetivo apresentar as alterações propostas nos anteprojetos das minutas de lei do Plano Diretor, etapa fundamental antes do encaminhamento das propostas à Câmara Municipal.

A audiência será realizada no próximo dia 24 de abril de 2025, a partir das 17h30, no Centro de Convivência Renascer, localizado na Avenida Lucas Rodrigues Pontes, s/n, no bairro Cidade Nova (atrás do Fórum de Marataízes).

A participação da sociedade é essencial para garantir transparência, diálogo e efetiva construção coletiva das diretrizes que vão orientar o desenvolvimento urbano do município nos próximos anos.