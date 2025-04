Marataízes reforça atendimento de saúde com novos materiais

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu recentemente materiais para reforçar os atendimentos nas unidades de saúde do município.

Entre os itens, destacam-se fraldas geriátricas de diversos tamanhos, destinadas a atender as necessidades da população com dignidade e conforto.

Além disso, outros suprimentos essenciais foram entregues, beneficiando diversas secretarias e repartições de saúde. Essa iniciativa reflete o compromisso da gestão municipal em proporcionar um atendimento de qualidade e humanizado.

