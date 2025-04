Marmoraria é alvo de operação policial no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em uma ação conjunta com peritos do Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC), da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), e técnicos da EDP, distribuidora de energia, flagrou, na última quarta-feira (16), um furto de energia no município da Serra. A ação ocorreu durante uma inspeção realizada em uma marmoraria.

As equipes se deslocaram ao bairro Alterosas, na Serra, com a finalidade de apurar um possível furto de energia elétrica na unidade. No local, as equipes mantiveram contato com o proprietário, que acompanhou a inspeção.

Durante as diligências, os peritos do Instituto de Criminalística e policiais do Deic realizaram a perícia e constataram que a caixa do medidor estava sem o equipamento de registro de consumo, além de a tampa da caixa estar sem lacre. Também foi verificado que a instalação havia sido suspensa por meio da desconexão dos cabos de saída do borne do medidor devido a débitos registrados em setembro de 2023 e, desde então, não apresentava consumo registrado.

Os técnicos da EDP confeccionaram o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), relatando as irregularidades encontradas. O proprietário do estabelecimento foi conduzido à sede do Deic, onde foi apresentado à autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis.