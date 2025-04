Meio Ambiente firma contrato para reabilitação de animais silvestres

A Prefeitura de Vila Velha firmou um contrato inédito no Espírito Santo para ampliar o atendimento a animais silvestres resgatados no município. O contrato tem como foco garantir tratamento médico veterinário, reabilitação e posterior reintegração desses bichos ao meio ambiente. Animais silvestres são aqueles que vivem na natureza e não foram domesticados.



O contrato foi assinado entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Hospital Silvestres, especializado no atendimento à fauna nativa. A parceria busca realizar o atendimento médico veterinário de urgência e emergência em animais resgatados pela Secretaria de Meio Ambiente, em condições de necessidade premente, detectada pelos técnicos da diretoria de bem-estar animal.



Importante ressaltar que os resgates continuarão sendo realizados pela equipe de resgate de fauna do Bem-Estar Animal, ligado à da Secretaria de Meio Ambiente. Diante da constatação de animais silvestres fora de seu habitat ou em situação de risco, a recomendação é não realizar qualquer tipo de manipulação ou manejo; manter distância para evitar acidentes, e; acionar o Bem-estar Animal através Ouvidoria da Prefeitura, pelo telefone (27) 3149-7336 ou clicando Aqui.



“O tratamento adequado é fundamental para garantir que os animais tenham condições reais de retornar ao ambiente natural. Essa parceria representa um passo importante na gestão municipal em defesa da fauna silvestre”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Klippel Borgo.

