Memórias Missionárias de Cabo Delgado: conheça a obra de Dom Luiz

As experiências vivenciadas pelo arcebispo da Diocese de Cachoeiro, Dom Luiz Fernando Lisboa, em missões na África, foram eternizadas no livro “Memórias Missionárias em Cabo Delgado”.

Com prefácio do Cardeal Michael Czerny, SJ, a obra traz histórias inspiradoras, que fazem com que o leitor reflita sobre a importância do cuidado e amor ao próximo.

“A figura de pastor que brota da leitura destas Memórias poderia ser sintetizada nestas palavras do próprio autor ao descrever aos anos passados na Missão de Metoro, antes da sua nomeação episcopal”, diz um dos trechos escritos pelo cardeal.

O livro “Memórias Missionárias em Cabo Delgado” já foi lançado em Cachoeiro, Curitiba e São Paulo. Toda renda a partir da venda da obra será destinada a obras humanitárias e sociais em Cabo Delgado.

“É a história a partir da experiência de um missionário, de uma igreja missionária, porque a missão é de Deus, mas nós somos instrumentos de Deus para que ele realize a sua missão. Então, é um livro cheio de pessoas, de encontros, de situações, das muitas vivências que nós tivemos lá. As várias vezes de que, como igreja, nós tivemos que atuar, questionar, cobrar do poder público e, mesmo estender a mão e ajudar”, explicou o Dom Luiz Fernando.

Assistência humanitária na guerra

Em entrevista ao AQUIPod, o arcebispo ainda destacou que viveu quase 20 anos em Moçambique, nessa região de Cabo Delgado, que fica ao Norte, onde, inclusive, teve que exercer um trabalho de amparo a pessoas que fugiam de uma guerra.

“Moçambique é um dos 10 países mais pobres do mundo. Eu estava na região mais pobre. E uma região que, de oito anos para cá, tem sofrido com uma guerra terrorista. Então, neste lugar que eu estava, tem cerca de 1 milhão de deslocados, pessoas que tiveram que deixar as suas casas, aldeias para fugir da morte, para fugir dos insurgentes. A igreja tem um trabalho muito forte lá, de assistência humanitária“, relatou.

Nomeado especialmente pelo Papa Francisco

A forte atuação do Dom Luiz Fernando em favor dos mais necessitados na África chamou a atenção do então pontífice Papa Francisco, que o recebeu e o abençoou pessoalmente para continuar essa missão nobre.

Foto: Reprodução | Diocese de Cachoeiro

“Foi uma experiência muito rica, que eu vivi na África, em quase 20 anos lá, sete anos e meio como bispo lá na África. Fui nomeado bispo para voltar para lá. Eu já era missionário antes, padre. E depois o Papa Francisco, eu fui a segunda nomeação que ele fez aqui no Brasil. Ele me nomeou para voltar para lá como bispo. Pelo fato de eu já conhecer a região, de eu ter vivido lá vários anos. Então, ele me pediu para atuar como bispo lá, exercer o ministério de bispo lá.

Onde comprar o livro

Além da Diocese de Cachoeiro, o livro “Memórias Missionárias em Cabo Delgado” também pode ser encontrado nas paróquias espalhadas pelo Estado do Espírito Santo. O pedido pode ser feito diretamente ao pároco.