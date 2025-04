Motociclista é preso após furar sinal vermelho em Cachoeiro

Um homem, de 31 anos, foi detido pela Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim após ser flagrado ultrapassando o sinal vermelho no bairro Paraíso.

De acordo com o boletim de ocorrência, o sistema de videomonitoramento reconheceu que a motocicleta possui restrição de furto e roubo. Uma equipe da GCM foi acionada e localizaram o veículo no bairro Monte Belo.

O condutor foi conduzido até a 7ª Regional de Cachoeiro onde ficará a disposição da justiça. O veículo foi removido para o pátio do Detran.

