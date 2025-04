Mulher é presa suspeita de mandar matar o marido em Água Doce do Norte

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, nessa quinta-feira (03), uma mulher de 44 anos suspeita de ser a mandante do homicídio de seu companheiro, Lindomar Rodrigues Souza, de 47 anos.

O crime ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2024, na zona rural do município de Água Doce do Norte. A prisão foi realizada no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, na Região Metropolitana da Grande Vitória, em cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça.

Na data do fato, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a uma ocorrência de homicídio na localidade de Córrego Alto, zona rural de Água Doce do Norte. No local, os policiais encontraram a vítima já em óbito, com ferimentos causados por disparos de arma de fogo. À época, a esposa da vítima relatou que ele mantinha desavenças com vizinhos, além de um suposto relacionamento extraconjugal com uma mulher casada, residente em Ecoporanga. Informou ainda que ele teria vínculos com um foragido da Justiça, que frequentemente frequentava a residência.

A prisão temporária foi decretada pelo Poder Judiciário após representação da autoridade policial, com base nos elementos colhidos ao longo da investigação conduzida pela 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco.

A investigada foi localizada em seu local de trabalho, uma padaria situada próxima à sua residência, no município de Cariacica. Após ser cientificada do mandado, ela foi presa e, em seguida, conduzida até sua residência, onde foram realizadas buscas. Nenhum material ilícito foi encontrado no imóvel.

“Em depoimento prestado nesta quinta-feira (03), a suspeita confessou ter encomendado a morte do próprio marido, alegando que era constantemente agredida por ele. Durante as investigações, identificamos que o executor do crime, um homem contratado por ela, foi morto no dia 28 de janeiro deste ano, também em Água Doce do Norte. Segundo apurado, o homicídio do executor teria sido motivado por desentendimentos relacionados à morte do marido da suspeita”, disse o chefe da Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegado Leonardo Forattini.

Ela foi encaminhada à 4ª Delegacia Regional de Cariacica e, após os procedimentos de praxe, foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

As investigações continuam para o esclarecimento dos fatos e a identificação de outros possíveis envolvidos no crime.

