Muniz Freire registra 107 mm de chuva, o maior volume no ES em 24h

A região Sul do Espírito Santo foi atingida por fortes chuvas na noite desta sexta-feira (4), provocando transtornos em diversos municípios. Embora não tenha registrado danos significativos, Muniz Freire liderou o ranking de precipitação, com 107 milímetros acumulados em apenas 24 horas, segundo boletim divulgado pelo site Alerta Espírito Santo na manhã deste sábado (5).

De acordo com o agente da Defesa Civil de Muniz Freire, Marcos Vinnicius, apesar do alto volume de chuva, não houve registro de chamados emergenciais por parte da população. Os rios da região chegaram a encher, mas não transbordaram além das calhas.

Na localidade de Estreito, situada na rodovia ES-379 — que liga a sede de Muniz Freire ao município de Iúna e aos distritos de Itaici e São Pedro — uma passagem improvisada foi danificada pelas chuvas. A estrutura havia sido instalada temporariamente no local onde uma ponte foi destruída durante o período chuvoso de 2024. Com o novo prejuízo, o acesso, que já estava restrito a motocicletas, foi totalmente interrompido.

Os municípios de Alegre e Castelo foram os mais afetados pelos impactos das chuvas, com registro de alagamentos em ruas, avenidas, residências e estabelecimentos comerciais. Apesar dos prejuízos, não há, até o momento, relatos de desabrigados ou desalojados.

As prefeituras locais já mobilizaram equipes para prestar apoio às famílias atingidas. Os prefeitos Nirrô Emerick (Alegre) e João Paulo Nali (Castelo) acompanham de perto a situação.

Nos demais municípios capixabas, os acumulados de chuva foram inferiores a 5 mm.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui