Mutirão de melhorias técnicas da EDP em Venda Nova do Imigrante

A EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, está com equipes dedicadas nesta quinta-feira (24), para a realização de um mutirão de melhorias técnicas em Venda Nova do Imigrante, região Sul do Estado. As ações acontecerão na rede elétrica do bairro Minete e tem o objetivo de promover melhorias na infraestrutura da cidade, garantindo mais confiabilidade no fornecimento de energia.

A ação será realizada das 09h30 às 12h. Para o planejamento do mutirão foi realizado um mapeamento prévio e detalhado da região e as equipes em campo atuarão, principalmente, na troca e modernização de estruturas.

Para garantir a segurança dos colaboradores da EDP e da população, será necessária a interrupção temporária do fornecimento de energia durante o período de execução dos serviços. A concessionária informa que todos os clientes impactados já foram previamente notificados sobre o desligamento programado.

“Estamos empenhados em realizar esta ação de forma eficiente e segura para os nossos clientes, com o objetivo de melhorar ainda mais a qualidade do fornecimento de energia. É mais uma iniciativa da EDP para tornar a rede de distribuição de energia local mais resiliente e robusta, principalmente, em relação a eventos extremos, como tempestades e ventos fortes”, afirma Filipe Lima, gestor da EDP.