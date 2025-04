NOTAER: operação transporta órgãos humanos para o ES

Nesta sexta-feira (18), a Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo acionou o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAER) para duas importantes missões de transporte de órgãos humanos, com objetivo de salvar vidas em hospitais capixabas.

O primeiro deslocamento foi realizado pela aeronave Harpia 09, que decolou do município de São Mateus, no norte do Estado, com destino ao Hospital Meridional, em Cariacica. A bordo, estavam dois rins e um fígado, prontos para serem transplantados em pacientes que aguardavam na fila.

Simultaneamente, a aeronave Harpia 08 partiu em direção a Bom Jesus de Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro. De lá, um fígado foi transportado com destino ao Hospital Evangélico, localizado em Vila Velha, também no Espírito Santo.

As ações reforçam o papel estratégico do NOTAER no apoio às políticas públicas de saúde. Com agilidade e precisão, as equipes conseguiram garantir que os órgãos chegassem dentro do tempo ideal para transplante, aumentando significativamente as chances de sucesso dos procedimentos.

As missões realizadas nesta sexta-feira destacam a importância da logística aérea na área da saúde e mostram o compromisso do Estado com a vida. O NOTAER segue cumprindo sua missão com eficiência, garantindo que a esperança chegue a quem mais precisa.