Olimpíada Capixaba de Matemática (OCMAT) começa na próxima segunda

A primeira fase da Olimpíada Capixaba de Matemática (OCMAT) teve início nesta segunda-feira (07) e vai até a próxima sexta-feira (11). As escolas têm esse período para aplicar a prova objetiva para os estudantes, dentro de 50 minutos. E um dado importante é que a Olimpíada conta com 100% de adesão das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino do Espírito Santo.



Nessa fase, cabe a cada escola decidir em qual horário a prova será aplicada, na própria unidade escolar. A segunda e a terceira fases serão realizadas em centros regionais de aplicação. Os estudantes são divididos em quatro níveis, abrangendo desde o 6º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.



Visando ao compromisso com a equidade de gênero, a OCMAT garantirá que 50% das vagas e medalhas sejam destinadas a meninas e 50% a meninos. No total, serão distribuídas 720 medalhas, sendo 160 de ouro, 240 de prata e 320 de bronze. Os medalhistas de bronze e prata serão premiados em cerimônias regionais organizadas pelas Superintendências Regionais de Educação (SRE), enquanto os medalhistas de ouro receberão a honraria em uma cerimônia estadual promovida pela Sedu.



A OCMAT é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), que visa a fortalecer o ensino da Matemática e a despertar o interesse dos estudantes pela disciplina.



Confira AQUI o Calendário Oficial da OCMAT.

