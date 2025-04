Operação da PM prende suspeitos e apreende armas em São Mateus

Na última quarta-feira (16), o 13º Batalhão da Polícia Militar realizou mais uma ação de combate à criminalidade no município de São Mateus, no Espírito Santo, que resultou na apreensão de duas armas de fogo. A operação foi realizada nos bairros Guriri e Cacique, com o apoio da 1ª Companhia e do Grupo de Abordagem.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe recebeu a informação de que um roubo havia acabado de ocorrer, e que os suspeitos estariam se deslocando em um veículo em determinada direção. Diante disso, os policiais organizaram um cerco e conseguiram abordar o automóvel, que transportava três ocupantes. Com um deles, foi encontrado um revólver calibre .38, carregado com cinco munições do mesmo calibre.

Ainda durante o patrulhamento, os militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita saindo de um beco. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito descartou um objeto e fugiu do local. Apesar de não ter sido localizado, os policiais averiguaram o que havia sido deixado para trás e constataram que se tratava de um rifle calibre .22, acompanhado de 28 munições.

Ao todo, duas pessoas foram detidas e encaminhadas, juntamente com o material apreendido, à Delegacia da Polícia Civil para as devidas providencias.