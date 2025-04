Operação em Marataízes apreende fuzil e prende líder do tráfico

Uma operação conjunta realizada nessa sexta-feira (25) nos bairros Belo Horizonte e Imburi, em Marataízes, resultou na apreensão de armamento pesado e na prisão de três suspeitos, incluindo uma liderança criminosa de Cachoeiro de Itapemirim.

Durante a ação, as equipes apreenderam um fuzil M4 calibre 5.56, uma escopeta calibre 12 e uma pistola Taurus calibre 380. Entre os detidos está um líder do bairro Bela Vista, em Cachoeiro, com ligação ao Comando Vermelho. Além dele, outros dois indivíduos foram presos, sendo um deles proveniente de Cariacica e com passagens por homicídio.

A operação contou com a atuação integrada da Delegacia de Polícia de Marataízes, do Serviço de Inteligência e da Força Tática da 9ª Companhia Independente, além do apoio do K9 da Guarda Civil Municipal de Marataízes.