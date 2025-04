Padre de Cachoeiro participa de missa no Vaticano em homenagem ao papa

Milhares de pessoas estão se despedindo do Papa Francisco no velório aberto ao público na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A cerimônia termina nesta sexta-feira, 25 de abril.

O Padre Thiago da Silva Vargas, membro do Clero Diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, participou de uma celebração em sufrágio pela alma do Pontífice. A cerimônia religiosa aconteceu na Cátedra de São Pedro, às 12h, no horário local (7h horário de Brasília), presidida pelo cardeal brasileiro, Dom Orani Tempesta, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

As celebrações são abertas a todos. No entanto, elas preveem a participação de grupo diferentes. Nesta sexta-feira, 25, participaram os cardeais, padres e religiosos brasileiros presentes em Roma.

“Desde que teve início o velório do Santo Padre (terça-feira, 22 abril), as missas são realizadas de hora em hora. Algumas dessas celebrações Eucarísticas são presididas por cardeais de várias partes do mundo. Hoje, por exemplo, Dom Orani celebrou e, os demais cardeais e padres brasileiros, concelebraram na Brasília (São Pedro). Participaram também, brasileiros residentes, em missão ou estudando em Roma”, explicou padre Thiago.

Em sua homilia, Dom Orani ressaltou o ministério do Papa Francisco. “O prelado destacou o caminho indicado pelo Santo Padre através dos seus inscritos, seu testemunho, suas ações, recordando-nos que ele apontou para uma igreja sempre samaritana e missionária que, carrega na missão, revelar ao mundo o rosto misericordioso de Deus,”, disse.

Padre Thiago é residente no Colégio Pio Brasileiro, onde estuda Sagrada Liturgia no Pontifício Ateneu Santo Anselmo, em Roma.

Funeral

Amanhã, 26, será realizado do funeral do pontífice. Ele começará às 10h, no horário local (5h de Brasília) e contará com forte esquema de segurança em Roma. Francisco pediu para ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, e se tornará o primeiro papa em cerca de um século a ser enterrado fora do Vaticano. Autoridades esperam que mais de 200 mil pessoas compareçam ao funeral, incluindo diversos chefes de Estado e integrantes de realezas.

Os fiéis devem ficar tanto na Praça de São Pedro quanto no trajeto até a Basílica de Santa Maria Maggiore, que é de cerca de seis quilômetros.