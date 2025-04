Pais realizam protesto contra precariedade em escola de Muniz Freire

Os pais e responsáveis pelos alunos da escola EMEB Santa Joana, no distrito de Alto Norte, em Muniz Freire, realizaram uma manifestação na tarde da última terça-feira (1).

De acordo com os organizadores, um dos principais motivos do protesto é a falta de estrutura da escola, que passou a funcionar em período integral, no qual os alunos entram às 7h da manhã e retornam para casa às 14h. Outro ponto questionado é a falta de merenda e segurança na instituição. Além disso, os manifestantes destacaram a ausência de um salário digno para os professores, que não recebem o piso nacional, além da alta rotatividade desses profissionais nas escolas.

Nos cartazes, os manifestantes questionaram o investimento de cerca de R$ 3 milhões na reforma e ampliação da escola. Além desse valor, os pais buscam respostas sobre o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), um fundo público que financia a educação básica no Brasil e que deveria ser revertido em melhorias para alunos e professores.

Entramos em contato com o secretário de Educação, mas, até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno.

