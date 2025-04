“Paixão de Cristo”: espetáculo emociona milhares de pessoas em Alegre 

A tradicional encenação do Auto da Paixão de Cristo emocionou o público que lotou a região central de Alegre, na noite desta sexta-feira, 18 de abril. O espetáculo, organizado pela Paróquia Nossa Senhora da Penha, retratou os últimos momentos da vida de Jesus Cristo em uma apresentação marcada pela fé, emoção e de muita espiritualidade.

O autor, diretor e produtor do espetáculo, Paulo Vitor de Souza Batista, Coordenador Paroquial da RCC, agradeceu a presença do público em mais uma encenação e fez um balanço positivo do ato.

“A oportunidade de encenar a Via-Sacra, para nós, é uma graça divina”, afirmou Paulo Vitor destacando que “essa apresentação nos oportuniza reviver a maior historia de amor da história: A Paixão de Cristo”.

Segundo ele, a grandiosidade do evento fez o público meditar sobre a importância de Jesus Cristo para a humanidade e também enriqueceu espiritualmente, os envolvidos no ato.

“Para que tudo isso acontecer é preciso, antes de tudo, muita oração e dedicação de todas as equipes. Cada detalhe é de primordial importância para entregar ao público, não somente uma encenação, mas uma história real de amor e salvação por cada um de nós”, explicou.

“As dificuldades são muitas, pois cada dia se torna-se mais difícil evangelizar, principalmente em meio aos jovens, são muitos os desafios que surgem para nos desanimar, mas a nossa confiança está sempre no Senhor que, como explorado nesta encenação, ao terceiro dia ressuscitou, por isso, temos esperança”.

Com muitas cenas, o espetáculo narra a Paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. A apresentação teve cerca de duas horas de duração e envolveu aproximadamente 80 pessoas, entre atores, figurantes e equipe técnica. A estrutura incluiu procissões e cenários.

Na abertura do espetáculo, Paulo Vitor lembrou que o grupo é formado por voluntários e não possui fins lucrativos. Esta foi a quarta vez que o jovem coordenou o espetáculo.

“Nesses últimos quatro anos, tive o previlégio de estar à frente dessa encenação que mexe muito com o nosso interior. Só posso agradecer a Deus por essa oportunidade de servir minha igreja, que tanto amo.”

Lucas Pedroza Machado, de 16 anos, morador do bairro Vila do Sul, assistiu à encenação, acompanhado de familiares e amigos.

“O cenário da igreja Matriz e a encenação feita pelos jovens foi, ao meu ver, uma das mais emocionantes atuações realizadas em nossa paróquia nos últimos anos. Imersos profundamente nos personagens, a juventude conseguiu trazer à tona toda a violência, toda a injustiça e todo o sofrimento vividos por Nosso Senhor, Jesus Cristo. A performance me emocionou muito, assim como a todo o público, até mesmo os que não derramaram lágrimas ficaram evidentemente comovidos e abalados com a encenação, foi um gatilho para uma grande reflexão espiritual.”

O jovem ressaltou que “todos nós, sentíamos presentes na verdadeira cena do maior momento da história da humanidade. Que a catequese, em meio à juventude, possa continuar evoluindo de tal maneira, a ponto de alcançar proporções tão demasiadas em nossa espiritualidade cotidiana.”