Paixão de Cristo reúne fiéis em Rio Novo do Sul

Promovido pela Pastoral da Juventude e apoiado pelo Mons. Joselito Ramalho Nogueira, pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua, a apresentação “Paixão de Cristo – Pelo Teu Sacrifício, Misericórdia!” está marcada para a Sexta-feira Santa (18) em frente à Igreja Matriz, em Rio Novo do Sul.

A encenação acontece em frente à Igreja Matriz, às 19h, nua Coronel Francisco Alves Athayde, Centro.

No local, serão disponibilizadas algumas cadeiras, porém a organização orienta aos fiéis a levarem seus assentos, já que o espaço comporta muitos espectadores.

A encenação acontece há 13 anos. São entorno de 80 pessoas divididas em diferentes equipes (produção, elenco, figurino, locução além da coordenação geral). Segundo um dos organizadores, Thiago Oliveira, o público pode esperar “uma apresentação que levará a paixão de Cristo para todos e mostrará que, talvez não percebamos, mas Deus está sempre ao nosso lado”.

Uma grande novidades para este ano é o momento do descendimento de Jesus da Cruz, ato que começa-se tirando o corpo de Jesus da Cruz. “Logo após o seu último suspiro, esse ato trará uma reflexão solene que relembra, com profunda reverência, os elementos da Cruz”, afirma.

