Pazolini assina convênio para cessão da software da Assistência Social

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Repubolicanos), esteve nesta quarta-feira (09), em São Paulo, para oficializar a assinatura do convênio que estabelece a cessão de uso do software SIGMA SUAS VITÓRIA – Sistema de Informação, Gestão e Monitoramento do Sistema Único de Assistência Social de Vitória – ao Governo do Estado de São Paulo.

O secretário de Governo da Capital, Erick Musso, acompanhou o prefeito Pazolini.

O acordo, firmado com a presença do governador Tarcísio de Freitas e da secretária estadual de Desenvolvimento Social de São Paulo, Andrezza Rosalém, marca um importante passo na cooperação entre os dois entes federativos para o fortalecimento da gestão da assistência social.

Desenvolvido pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social de Vitória, o SIGMA SUAS tem sido uma ferramenta estratégica para qualificar o atendimento à população, garantindo mais eficiência, monitoramento em tempo real e tomada de decisões com base em dados concretos. A partir deste convênio, o sistema passará a ser utilizado também na rede de assistência social do estado de São Paulo.

“Esse é um reconhecimento ao trabalho técnico e comprometido da nossa equipe. Vitória tem se destacado por suas soluções inovadoras na gestão pública, e é motivo de orgulho poder contribuir com outros estados”, destacou o prefeito durante a cerimônia de assinatura.

A Prefeitura de Vitória reafirma seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas e segue à disposição para colaborar com iniciativas que promovam uma gestão mais humana, eficiente e conectada com as necessidades da população.