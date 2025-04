Pazolini declara apoio à proposta de anistia aos manifestantes do 8 de janeiro

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), se manifestou neste sábado (5) a favor da anistia aos manifestantes condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. A declaração foi feita por meio das redes sociais.

Em sua publicação, Pazolini criticou o que classificou como desproporção nas penas aplicadas aos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes. Segundo ele, o rigor das punições revela mais sobre a intenção do julgador do que sobre a gravidade dos crimes cometidos.

“Num Estado Democrático de Direito, a Justiça deve ser instrumento de equilíbrio, proporcionalidade e pacificação social. Um crime de menor potencial ofensivo não pode receber punição maior do que crimes contra a vida e de corrupção. O Brasil precisa virar a página, fortalecer o diálogo e garantir a paz”, afirmou o prefeito.

A declaração de Pazolini ocorre em meio ao fortalecimento de seu nome no cenário político estadual, com vistas às eleições de 2026.

