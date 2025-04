PM encontra vasta quantidade de drogas dentro de casa em Guaçuí

Na madrugada deste sábado (19), os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão, detiveram um homem de 22 anos e apreenderam diversos entorpecentes, dinheiro, balanças de precisão e outros materiais durante patrulhamento em Guaçuí.

Os policiais visualizaram um veículo, VW Gol de cor preta, no bairro Nova Guaçuí, que segundo denúncias era suspeito de disparos de arma de fogo no município e durante a abordagem encontraram no bolso da bermuda de um deles, que estava de carona, três pinos de cocaína.

Na residência do suspeito os policiais localizaram: três porções de maconha de aproximadamente 191,25 gramas; uma porção de haxixe de 83,74 gramas; uma sacola contendo 173,06 gramas de cocaína; 89 pinos de cocaína; duas balanças de precisão e 1.000 unidades de micro tubos vazios.

Diante do flagrante o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.