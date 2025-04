Podemos reafirma compromisso com Casagrande e Ferraço em evento

Em um encontro realizado nesta sexta-feira (10), no município de Viana, o partido Podemos reafirmou seu alinhamento com o projeto político liderado pelo governador Renato Casagrande e pelo vice-governador Ricardo Ferraço. A reunião foi promovida pelo prefeito de Viana e secretário-geral da legenda, Wanderson Bueno, e contou com a presença de prefeitos, vice-prefeitos e representantes do partido de diversas regiões do Espírito Santo.

O objetivo do encontro foi fortalecer a união interna da sigla e reafirmar o compromisso com uma pauta voltada ao desenvolvimento regional, à gestão responsável e ao diálogo constante com os municípios capixabas.

Durante o evento, o deputado federal Gilson Daniel, que preside o Podemos no Estado, ressaltou o comprometimento do partido com o atual governo. “Temos lado, temos história e temos responsabilidade com o Espírito Santo. O nosso apoio é ao projeto político que tem transformado o nosso Estado com equilíbrio, responsabilidade fiscal e investimentos nos municípios. Estamos juntos com Casagrande, Ferraço e todos que acreditam na boa política e na boa gestão pública”, afirmou.

O anfitrião do evento, Wanderson Bueno, destacou a importância do fortalecimento da estrutura municipalista da legenda. “Reunimos aqui prefeitos e vices de todas as regiões, mostrando que o Podemos é um partido que pensa o Espírito Santo como um todo. Seguiremos contribuindo com esse projeto que tem dado certo e precisa seguir avançando”, enfatizou.

O encontro contou, também, com a participação de 23 prefeitos e vice-prefeitos da legenda, além do deputado estadual Allan Ferreira. A próxima agenda do partido será com os 125 vereadores e presidentes municipais da sigla.