Polícia Civil do Espírito Santo é destaque no cenário nacional

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) foi destaque na edição de 2025 da premiação nacional Notorium Awards, promovida pela Expo Direto Brasil. A instituição foi representada pelo delegado-geral José Darcy Arruda, que foi eleito na categoria de delegado mais influente do ano, com 64,13% dos votos.

A votação foi realizada de forma aberta ao público e reuniu representantes de diversas unidades da federação. Na categoria em que a PCES foi premiada, o representante capixaba disputou com um delegado do Estado do Rio de Janeiro, vencendo com 3.954 votos. No total, o Notorium Awards contou com nove categorias voltadas ao segmento jurídico.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 22 de maio, no Centro de Eventos do Estado do Ceará, reunindo autoridades e profissionais da área jurídica de todo o país.

A conquista reforça o reconhecimento nacional do trabalho desenvolvido pela Polícia Civil do Espírito Santo e de seus profissionais, que atuam com dedicação e compromisso com a segurança pública.