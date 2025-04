Polícia Militar apreende armas e munições em comércio de Cachoeiro

A Polícia Militar de Cachoeiro de Itapemirim realizou uma operação de apreensão de armamento e munições em um estabelecimento comercial da cidade, na manhã desta segunda-feira (1). A ação se deu com base em informações do Serviço Reservado e denúncias de populares.

De posse das informações, os militares foram até uma borracharia, no Bairro São Luiz Gonzaga, onde encontrou parte do material ilegal. Durante a operação, o suspeito confessou ter em sua residência uma pistola, carregadores e munições. Ele afirmou que os itens eram registrados, entretanto, ao ser questionado, não apresentou a documentação exigida.

No total, foram arrecadados: uma pistola G2C cal 9mm; três carregadores de pistola 9mm; uma garrucha cal. 32; uma munição de cal. 762; duas munições de cal. 12; duas munições de cal. 32 GA; sessenta e cinco munições de cal. 9mm e dez munições de cal. 38.

O suspeito foi conduzido à delegacia e foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e munições. O material apreendido foi encaminhado para perícia e ficará à disposição das autoridades competentes para investigação.

