Potencial turístico capixaba é apresentado na WTM Latin America

O Espírito Santo será destaque em um dos maiores e mais estratégicos eventos de viagens e turismo internacional, a WTM Latin America.

A Secretaria do Turismo (Setur) participa do evento para promover os atrativos capixabas, gerar conexões, ampliar parcerias e consolidar o Estado como um destino completo e competitivo no cenário nacional e internacional.

A WTM Latin America, que começa na segunda-feira (14) e vai até a quarta-feira (16), na Expo Center Norte, em São Paulo, reunirá profissionais do setor e centenas de expositores do Brasil e do mundo.

Durante os três dias de evento, o estande da Setur contará com a participação de meios de hospedagem e agências de turismo receptivo, que farão atendimento presencial ao público. O espaço também terá ações interativas, fotografias personalizadas, entre outras atrações.

O grande destaque desta edição será a promoção da região de praias, com foco nos atrativos litorâneos que reforçam o potencial do Estado como destino completo para diferentes perfis de turistas.

De acordo com o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, a presença do Espírito Santo reforça a estratégia de promoção integrada da Setur, voltada para a atração de turistas, parceiros comerciais e investidores.

“Estar presente em um evento desse porte é mostrar o Espírito Santo para quem decide, investe e movimenta o mercado. É uma forma de atrair negócios e ampliar o número de turistas, além de divulgar nossas belezas naturais e a diversidade das nossas experiências turísticas. O Espírito Santo é um pedacinho do Brasil em um só lugar”, disse o secretário.

WTM

A WTM Latin America, realizada anualmente em São Paulo, é considerada o principal evento da indústria de viagens e turismo da América Latina. O encontro reúne agências, operadoras, companhias aéreas, redes de hotéis, empresas de tecnologia, influenciadores e especialistas do setor.

Além das rodadas de negócios, a programação inclui palestras, eventos de networking e premiações. A feira é reconhecida por proporcionar uma oportunidade única de networking, atualização de mercado e troca de conhecimento com outros destinos do Brasil e do mundo, promovendo temas como inovação, tecnologia e turismo responsável.

Participam da WTM o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho; a subsecretária de Estado de Estudos, Negócios, Planejamento e Infraestrutura Turística, Lorena Vasques; e a gerente de marketing da Setur, Thalita Oliveira.