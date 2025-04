Prefeito de Mimoso sai do Republicanos e apoia Ferraço para 2026

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, anunciou nesta segunda-feira (7) sua desfiliação do partido Republicanos. Segundo ele, a decisão já vinha sendo amadurecida e está relacionada à falta de alinhamento da sigla com o Governo do Estado.

Gratidão

“Sou muito grato por tudo que o governador fez e tem feito por Mimoso. Não poderia permanecer em um partido que não caminha ao lado do governo e de seus projetos. Meu foco é realizar as obras que nossa cidade precisa, especialmente as barragens que trarão mais segurança à nossa população”, afirmou o prefeito.

Durante o anúncio, Peter Costa também se posicionou sobre o cenário político para as eleições de 2026. Ao ser questionado sobre sua preferência para o Governo do Estado, foi enfático: “Meu candidato é Ricardo Ferraço”.