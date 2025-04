Prefeitos deixam o Republicanos e se aproximam de Casagrande; entenda

Os prefeitos de Venda Nova do Imigrante e Sooretama, Dalton Perim e Fernando Camiletti, respectivamente, deixaram o partido Republicanos, legenda pela qual foram eleitos nas últimas eleições municipais. A saída de ambos ocorre em meio a articulações políticas que envolvem uma possível aproximação com o governo do Estado, comandado por Renato Casagrande (PSB), do qual o Republicanos não faz parte da base aliada.

Consciência cívica do cargo

Dalton Perim formalizou sua desfiliação na última terça-feira (1º), com envio de ofício ao cartório eleitoral e à direção do partido. No documento, o prefeito afirma que a decisão não tem relação com desavenças internas ou divergências ideológicas, mas com “a consciência cívica do cargo” e o desejo de “seguir novos rumos na representação política”. Perim estava filiado desde 2020, quando disputou a Prefeitura de Venda Nova pela primeira vez, sem sucesso.

Camiletti, por sua vez, deixou o partido na semana passada. Apesar do curto período de filiação — ele ingressou na sigla no ano passado —, também declarou não ter conflitos com o Republicanos e disse, a interlocutores, que permanecerá sem partido por ora. A mesma postura deve ser adotada por Perim.

Nos bastidores, aliados do Republicanos alegam que prefeitos do interior têm sido pressionados a se afastar da sigla. A permanência poderia ser vista como gesto de oposição ao governo estadual, com risco de sofrer restrições em repasses e investimentos. Oficialmente, no entanto, o governo Casagrande mantém o discurso de neutralidade nas relações institucionais com os municípios, independentemente da filiação partidária dos prefeitos.

Visando 2026

As movimentações ganham relevância no contexto das eleições de 2026, quando Casagrande e o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), são apontados como possíveis adversários na disputa pelo Palácio Anchieta. Pazolini já iniciou visitas estratégicas ao interior, em agendas organizadas pelo secretário de Governo da capital e presidente estadual do Republicanos, Erick Musso.

No dia seguinte à sua desfiliação, Dalton Perim esteve no Palácio Anchieta acompanhado de vereadores e secretários municipais. Em vídeo publicado nas redes sociais, o governador Renato Casagrande destacou os projetos apresentados por Venda Nova, incluindo a substituição da cobertura do Polentão. “Estamos avaliando os projetos e discutindo novos investimentos no município”, afirmou Casagrande.

Em resposta, Perim agradeceu o apoio: “Fico feliz com a atenção e a compreensão da necessidade da presença do governo do Estado em nosso município”. Em outra publicação, o prefeito destacou a “atenção especial e parceria firme entre o governo do Estado e o município de Venda Nova do Imigrante”.

