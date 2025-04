Prefeitura anuncia mais vagas para Corrida de Santa Rita

Mais um evento de corrida de rua programado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim tem suas vagas preenchidas em tempo recorde. É a Corrida de Santa Rita, que já soma 700 atletas inscritos.

No entanto, devido a grande procura, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), abrirá nesta quinta-feira (3), a partir do meio-dia, mais trezentas vagas para a prova.

Os interessados deverão entrar no site da prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br) e preencher o cadastro. “Mais uma vez superou as expectativas de inscrições para uma corrida organizada pela Semesp. Na Corrida de Santa Rita teremos perto de mil participantes na edição 2025. Alerto aos que não conseguiram fazer a inscrição, que não percam a chance na quinta-feira”, afirma o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia.

A Corrida de Santa Rita será realizada no dia 18 de maio, com largada às 7h, do estacionamento da Uniaves, em Aracuí, e chegada no distrito de Conduru, com trajeto de 6 km.

Corrida de Santa Rita

Dia: 18 de maio

Largada: 7h, no estacionamento da Uniaves

Entrega de camisa: Local a definir

Informações: 28 99976-3762

